Covid, situazione stabile in Umbria. Crescono i positivi a Gualdo Tadino

Pubblicità

7 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Umbria. Come ogni lunedì i dati emergono su un numero basso di tamponi, 914 complessivi dei quali 470 molecolari.

Altrettante le guarigioni (7) e, per il 22esimo giorno consecutivo, non si sono verificati decessi. Gli attualmente positivi al virus in Umbria rimangono quindi 1.112, così come nulla è cambiato negli ospedali, con 13 persone ricoverate, delle quali 2 in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino sono saliti a 11 gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti che ha reso noto che “tutti sono in buone condizioni e senza particolari problemi. Ancora una volta rinnovo a tutti quelli che non l’hanno fatto – ha sottolineato Presciutti – l’invito ad aderire alla campagna di vaccinazione, perché vaccinarsi è un dovere.Rispetto il pensiero di tutti, ma ricordiamoci sempre che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri.”

Intanto sul fronte vaccini, la dashboard regionale riporta che l’Alto Chiascio è il distretto in cui vi è la percentuale più alta di adesione alla campagna da parte della popolazione di tutta l’Umbria: quasi il 75% dei residenti ha ricevuto la prima dose (in Umbria il 71%), mentre il 58,49% ha completato il ciclo vaccinale (in Umbria il 55,74%).