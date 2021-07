Fossato di Vico: il calendario degli eventi estivi

Pubblicità

Il Comune di Fossato di Vico insieme alle associazioni e alla Pro Loco, così come nel 2020, hanno deciso di non privare la popolazione del consueto calendario estivo. Nonostante non siano presenti i soliti eventi a cui si era abituati, è stata strutturato un programma variegato rivolto a tutte le fasce d’età.

Si partirà con un evento di grande spessore realizzato da Suoni Controvento con il sostegno del GAL Alta Umbria, il concerto “Gaia Finalmente in Tour” che si terrà giovedì 29 luglio nella neo restaurata Piazza Saint Ambroix.

Il giorno successivo sarà la volta di “Benvenuti in Fascia”, un aperitivo con degustazione alle essenze del monte, e a seguire il concerto Saxophone Ensemble in Piazza San Sebastiano, sempre organizzato da Suoni Controvento.

A partire dal mese di agosto, e fino ai primi di settembre, si terrà la “Temporary Escape Room – Codice Dante”, nel centro storico di Fossato di Vico, per proseguire con l’immancabile “Festa della Montagna”, l’8 agosto, un’escursione che partirà dal Centro Storico, attraverserà le località “Trocchi del Palazzo” – “Castagneto” – “Valmare” – “Puro”, per poi ritornare al punto di partenza con un picnic presso i locali di San Benedetto.

Il 14 agosto si terrà l’evento più importante dell’Estate Fossatana: “Una notte nell’antico Castello di Fossato”. Dalle ore 20:00 alle 22:00 si terrà la visita serale all’antico sistema di raccolta delle acque del Castello di Fossato, con guide in costume medievale che accompagneranno 5 gruppi da massimo 20 persone. A seguire, alle ore 22:00 e alle ore 23.00, si terrà lo spettacolo “fontane danzanti più famose al mondo”, a cura della Compagnia Dominici’s presso San Benedetto, con una capienza massima di 100 posti.

Il 21 agosto l’Associazione Medioevo Fossatano organizzerà la “Sbaciolatio Statutorium”, presso Piazza San Sebastiano, nel rispetto delle norme anti Covid-19. Evento conviviale tra i portaioli della Festa degli Statuti che, a causa della pandemia, sono stati privati dell’appuntamento più importante del Comune, ormai da due anni; in tale occasione sarà presentato anche il nuovo gonfalone della Festa e i nuovi loghi delle quattro Porte.

Infine il 22 agosto, presso il Santuario della Madonna della Ghea, si terrà la presentazione del libro “Federico Barbarossa a Lodi e i Templari in Umbria” della prof. Alida Giacomini.

Un’importante novità in ambito culturale sarà l’apertura dell’Antiquarium comunale e dei monumenti del centro storico di Fossato di Vico tutti i giorni, dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, a partire dal 30 luglio e fino al 7 settembre. Successivamente aprirà solo nei weekend per tutto il resto dell’anno. All’interno del museo sarà possibile ammirare i due frammenti pergamenacei del codice dantesco recentemente restaurati dall’ICPAL di Roma.

“Le due ultime estati sono state purtroppo diverse dalle precedenti a causa della pandemia – afferma il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Fossato di Vico Lorenzo Polidori – e questo ha portato a rivedere totalmente le iniziative anche nel rispetto delle norme anti Covid-19. Tuttavia, insieme al Presidente della Pro Loco Daniele Gubbini e alle altre associazioni, abbiamo ritenuto che fosse importante organizzare degli eventi estivi, anche se differenti da quelli degli altri anni, per la Comunità Fossatana, specialmente dopo mesi mesi in cui siamo dovuti rimanere a casa per contrastare il Coronavirus. È stato piacevole notare la disponibilità di molti cittadini nella realizzazione delle manifestazioni.

Nel frattempo stiamo lavorando per l’organizzazione di ulteriori eventi a settembre e di nuovi progetti culturali e turistici. La presenza della Cooperativa Happennines, che gestirà tutta la struttura museale, risulterà molto preziosa per l’elaborazione di nuove strategie culturali e turistiche.”