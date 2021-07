Ragazzi gualdesi dedicano un campo da basket a Kobe Bryant. Ecco il video

Pubblicità

È stato un gruppo di volenterosi cestisti gualdesi a ridisegnare la piastra polivalente del quartiere Cartiere di Gualdo Tadino. Il risultato è un vero e proprio campo da basket con misure regolamentari e dipinto con i colori e i numeri di maglia del cestista americano Kobe Bryant, scomparso nel gennaio del 2020 in seguito ad un incidente aereo dove è stata coinvolta anche la figlia Gianna Maria.

I lavori hanno visto la partecipazione di ragazzi di tutte le età, compresi anche molti genitori. Tutti hanno contribuito alle spese per acquistare il materiale utilizzato e alla fine si è visto un vero e proprio lavoro di squadra per la gioventù gualdese, unita nel ricordare uno dei più grandi cestisti della storia dell’NBA.

Qui sotto il video realizzato con un drone da Gabriele Panfili, che ripercorre tutte le tappe del lavoro dei volontari.