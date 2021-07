Suoni Controvento: a Sigillo il murales “AuraleVisuale 01”, a Fossato il concerto di Gaia

Pubblicità

Da giovedì 29 luglio fino al prossimo 12 settembre si aprirà al pubblico la rassegna di opere grafiche e pittoriche “Carte Mobili” a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia: interventi artistici volti a rigenerare temporaneamente il dialogo tra opera e contesto urbano. 9 segmenti di un corpo unico che si articolano attraverso 5 Comuni della media fascia appenninica: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Sigillo.

Il percorso espositivo è inteso come un viaggio fisico e metaforico all’interno di una narrazione organica, suddivisa per capitoli, che si inizierà con la mostra “AuraleVisuale 01”, un progetto di ricerca sull’interscambio tra arti visuali e sonore. Opere e artisti: “Soggetti apparenti” a cura di Daniela Gjyzeli, Michela Lanfaloni, Valeria Massoli; “Carte Mute” a cura di Viola Lotta, Isabelle Salari, Azzurra Albi; “Punti di vista” a cura di Caterina Cecere, Agnese Pierotti, Wang Yuxin; “L’ombra e l’oggetto” a cura di Sara Carletti, Emma Genovese, Paolo Saloni, Francesco Antonio Albano; “Grammatica del segno” a cura di Giulia Piacci, Sun He Nevena Delic; “Tra azione e pensiero” a cura di Francesco Rosati, Ilaria Toppo, Sara Perni; “Contrappunti” a cura di Zhong Yishan, Natasha Grillo, Giovanna Neri, Lorenzo Ottaviani, Giosuè Vendepane; “Sequenze dinamiche” a cura di Maria Serena Colombo, Barbara Ruccolo, Luisa Marazzi. Le mostre sono a cura di Stefano Mosena, Lucilla Ragni, Moreno Barboni, docenti dei corsi di Pittura, Grafica d’arte, Teoria e metodo dei mass media.

E sempre domani alle ore 18.30 a Villa Anita a Sigillo si terrà l’inaugurazione del murales “AuraleVisuale 01”, opera realizzata dall’artista Falco Luca Poggioni in collaborazione con Caterina Moscetti e l’associazione Crea Digitale di Sigillo.

“Appena Gianluca Liberali ci ha proposto di realizzare questo murales – spiega Annalisa Paffi, vicesindaco di Sigillo – siamo stati entusiasti dell’idea e abbiamo subito associato l’interno del Parco di Villa Anita, dove avevamo già realizzato il progetto di un’aula digitale a cielo aperto insieme all’associazione Crea Digitale. Il muro che fa da contorno a quest’aula digitale era un po’ rovinato e ci è sembrato perfetto per l’occasione. Siamo molto soddisfatti del murales che possiamo definire “innovativo” e in cui l’artista ha colto in pieno il nostro desiderio di avere una sorta di connubio di arte, tecnologia e natura, fondamentale per noi che siamo immersi nel Parco del Monte Cucco. Tra l’altro, il progetto è realizzato con materiali innovativi, come le vernici utilizzate che sono conduttive. Proprio per questo, grazie a degli appositi programmi, coinvolgeremo gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Sigillo, che appartengono a questa associazione, che potranno addirittura farle suonare. Un proponimento di sperimentazione in cui siamo stati supportati anche dall’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia. Noi, come Amministrazione Comunale, crediamo molto nella sinergia tra associazioni e volontari, nel coinvolgimento di diverse realtà nel fare rete per valorizzare il nostro territorio tra arte e creatività”.

Seguirà aperitivo, allietato dal concerto di chitarra a cura di Valeria Palladino (musiche di Manuel Maria Ponce, Tansman, Leo Brouwer) e Andrea Mezzet (musiche di A. Tansman). Evento in collaborazione con Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci. Ingresso libero con prenotazione sul sito SCV.

Alle ore 21.30 piazza Saint Ambroix a Fossato di Vico ospiterà invece l’unica tappa umbra del “Finalmente in TOUR” di Gaia che si esibirà portando la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. Un crocevia tra mondi latini e mediterranei che rappresenta una delle proposte più fresche nel panorama italiano. Evento in collaborazione con il Comune di Fossato di Vico.

“Il battesimo della nostra nuova piazza – asserisce Monia Ferracchiato, sindaco di Fossato di Vico – non poteva avvenire in modo migliore. I lavori di Piazza Saint Ambroix sono terminati sabato 24 e il concerto di Gaia della manifestazione Suoni Controvento sarà il primo evento che vi si svolgerà. Sono lieta e soddisfatta di ospitare un’artista di tale rilievo nella piazza principale del Comune”.

Breve bio – Gaia, dopo essere stata proclamata vincitrice di “Amici 19”, sta costruendo il suo percorso con alcuni successi, tra cui “Chega” (doppio disco di Platino), il brano tra i più ascoltati dell’estate 2020 seguito dall’uscita di “Coco Chanel” (disco d’Oro), il secondo singolo estratto dal suo album di inediti “Nuova Genesi” certificato disco d’Oro, entrato in vetta nella classifica di vendita e che ha superato i 160 milioni di streams. Con “Cuore amaro”, brano con cui ha debuttato sul palco del 71esimo Festival di Sanremo, si esibisce al Concerto del 1° maggio di Roma in una performance acustica intima e elegante scegliendo come location il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, uno dei musei di arte contemporanea più importanti d’Italia, per far tornare a vivere la cultura e dare un segno di speranza e ripartenza. Il 14 maggio è uscito “Boca”, il primo singolo internazionale di Gaia feat. Sean Paul, prodotto dai Childsplay, produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Prevendite su circuito TicketItalia