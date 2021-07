A piedi da Gualdo Tadino a Valsorda: torna domenica il “Somaro Day”

Pubblicità

Torna domenica prossima uno degli appuntamenti più attesi dai portaioli, il Somaro Day. Un evento che ricorre ogni prima domenica d’agosto con il quale si vuole trascorrere una giornata insieme all’animale protagonista dei Giochi de le Porte e dedicata anche ai somarai che ogni giorno dell’anno gli dedicano tempo, cure e attenzione.

Come da tradizione, anche quest’anno la manifestazione sarà caratterizzata da una passeggiata da Gualdo Tadino alla Valsorda al seguito dei somari tutte e quattro le Porte, accompagnata dal buon mangiare. Il tutto nel rispetto delle normative anti-Covid.

L’Ente Giochi e le quattro Porte sono da giorni al lavoro per organizzare questa giornata che permette a giovani e meno giovani di ritrovarsi in un importante momento di socializzazione a contatto con la natura, dopo un lungo periodo di distanziamento forzato.

Il programma prevede il ritrovo alle 8 alla Rocca Flea e da qui alle 8,30 la partenza della camminata verso Valsorda. Intorno alle 10 il gruppo farà come sempre una sosta nei pressi della strada del Castagneto per una tipica colazione per poi riprendere il cammino, con arrivo in quota intorno alle 13. Seguirà il “Pranzo del Somaraio” presso il rifugio Chiesetta. Quindi nel pomeriggio la premiazione di personaggi che si sono distinti nelle gare più suggestive dei Giochi de le Porte.