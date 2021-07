Ex Merloni, l’11 agosto confronto sulla reindustrializzazione del sito produttivo

Pubblicità

Sul fallimento della Indelfab (ex Merloni) la sottosegretaria del Ministero del Lavoro Rossella Accoto ha risposto all’interrogazione dell’onorevole Virginio Caparvi e ha fissato un incontro il prossimo 11 agosto per un confronto sulla salvaguardia dei lavoratori e la reindustrializzazione del sito produttivo.

“Oltre ad auspicare una intesa per la proroga della cassa integrazione – spiega l’onorevole Caparvi – il sottosegretario ha anche fatto riferimento al progetto “Umbrian Nanomaterials District” predisposto dalla Regione Umbria in attuazione del Pnrr che prevede il rilancio e la reindustrializzazione di aree di crisi e zone deindustrializzate, attraverso un percorso di specializzazione economica, sostenibile e innovativo su cui abbiamo lavorato con la presidente Tesei e l’assessore Fioroni. Dopo anni si torna dunque a parlare di Ex Merloni cercando soluzioni industriali alternative che possano garantire la continuità e la riqualificazione del sito, continuando a sostenere i tanti lavoratori.”