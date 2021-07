Covid: rialzo di casi in Umbria, a Gualdo Tadino positivi raddoppiati in una settimana

Pubblicità

157 i nuovi casi di positività al coronavirus in Umbria emersi nelle ultime 24 ore. Con 18 guariti fanno un notevole balzo in avanti gli attualmente positivi, 139 più del giorno precedente, che crescono a 1.586. A questi numeri si contrappone comunque un basso numero di persone in ospedale, addirittura in calo rispetto a ieri. Al momento si trovano nei nosocomi umbri 16 pazienti, uno in meno, dei quali 2 in terapia intensiva (dato invariato da diversi giorni).

Per il ventiseiesimo giorno consecutivo non si sono registrati decessi.

Sulla poca pressione negli ospedali stanno incidendo in maniera evidente i vaccini, nonostante la presenza di una variante molto più contagiosa rispetto alle precedenti. Basta fare una comparazione con il 14 ottobre scorso, agli inizi della seconda ondata, quando si registrarono in Umbria 141 nuovi casi in 24 ore e 1.628 attualmente positivi. In quel periodo si verificavano decessi praticamente ogni giorno e negli ospedali si trovavano 83 persone (adesso sono 16) delle quali 12 in terapia intensiva (ad oggi 2).

A Gualdo Tadino in meno di una settimana i casi sono quasi raddoppiati, arrivando a 20. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti. “Purtroppo i nuovi contagi riguardano giovani e giovanissimi, non vaccinati o vaccinati con solo una dose – ha detto il primo cittadino – Credo sia superfluo ribadire come la vaccinazione sia l’unica arma che abbiamo per combattere e vincere questa sfida. Così come invito tutti gli over 12, che non lo avessero ancora fatto, a dare la propria adesione perché vaccinarsi è un dovere morale e civico, così come ribadito dal nostro Presidente della Repubblica.”

Nelle giornate di sabato 31 luglio e 7 agosto si terranno due open day nelle farmacie per tutti gli over 60 che non si sono ancora vaccinati. E’ sufficiente recarsi in farmacia (a Gualdo Tadino presso la Centrale Capeci) ed effettuare la prenotazione. Verrà somministrato il vaccino Johnson & Johnson.