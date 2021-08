Domenica 1 agosto gli studenti della “Tittarelli” tornano protagonisti su Canale 5 a “Ciak Junior”

Pubblicità

Torna l’1 e 8 agosto su Canale 5 “Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi” con due special di un’ora ciascuno in onda alle 8,45. ll progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, ha l’intento di far conoscere ai giovani come nasce un prodotto audiovisivo, ed è giunto la sua 32esima edizione.

I partecipanti, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio (promotori del progetto e, rispettivamente, produttore esecutivo e regista dei film), prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.

A causa dall’emergenza pandemica, il programma prende la forma di un’edizione speciale. I fratelli Manfio, eccezionalmente conduttori, percorrono un viaggio impossibile e divertente alla riscoperta di Ciak Junior, riproponendo i cortometraggi, più che mai attuali, realizzati dai partecipanti alle edizioni passate. Quest’anno, i temi a cui viene dato risalto sono la solidarietà, lo sport e la dipendenza dalla tecnologia.

Nella puntata di domenica 1 agosto verrà riproposto il corto “Vincenti”, realizzato nel 2018 dagli studenti della scuola primaria “Domenico Tittarelli” di Gualdo Tadino sul rapporto tra sport e amicizia