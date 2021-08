Fossato di Vico: nuova avventura museale

Pubblicità

È iniziata il 30 luglio la nuova avventura che vede coinvolta la Happennines Soc. Coop. per riscrivere l’offerta turistica e culturale di Fossato di Vico. Agosto sarà un mese di studio e di prova, ma sin da subito intenso, con la quotidiana presenza di un operatore dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 presso l’Antiquarium Comunale che, almeno inizialmente, fungerà anche da ufficio informazioni e accoglienza turistica, luogo fondamentale e fulcro di tutte le politiche di sviluppo portate avanti dalla Happennines Soc.Coop. La presenza sarà garantita anche nel corso di tutti gli eventi organizzati dall’amministrazione e dalle associazioni locali: un modo per entrare in diretto contatto non solo con il territorio, ma soprattutto con la gente che lo vive.

La collaborazione con l’amministrazione comunale fossatana per un progetto regionale conclusosi nel 2020 ha già dato modo al personale specializzato della società di approfondire la conoscenza sulla storia di Fossato e dei punti di maggior interesse, permettendo lo studio e la progettazione di itinerari tematici, attività didattiche ed eventi che presto saranno messi in essere. Si tratta, per la Happennines Soc.Coop., di una nuova realtà in cui applicare il proprio modello di gestione, basato in primis sul coinvolgimento dei soggetti locali, sull’animazione territoriale, sulla progettazione turistica, sull’ideazione di itinerari ed eventi in linea con il luogo e con le strutture museali, nonché sulla loro promozione e messa in luce. La Cooperativa, ormai dal 2015 infatti, sta portando avanti un percorso di gestione e di sviluppo del territorio coordinato e uniforme, che ha preso il via da Sassoferrato, città “natale” dell’azienda culturale, e che ha poi toccato altri borghi, come Serra San Quirico, e strutture museali. Lorenzo Polidori, Vicesindaco di Fossato di Vico, si è detto soddisfatto ed entusiasta di questo nuovo servizio che permetterà di creare un’offerta turistica e culturale degna per il comune. “È un progetto che si stava programmando da tempo. Lo scopo è anche quello di creare una rete efficiente tra Amministrazione Comunale, gestore del servizio culturale-turistico, le associazioni (già molto attive), le attività ricettive e di ristorazione del territorio. Questo nuovo servizio permetterà a tutti di ammirare le bellezze del nostro centro storico e dell’intero territorio comunale. Questo permetterà anche di mettere in correlazione il nostro borgo con altre realtà limitrofe importanti dal punto di vista culturale, turistico e naturalistico.” Con l’inizio della nuova gestione, sarà introdotta anche una tariffazione per l’ingresso all’Antiquarium Comunale, come di seguito: tariffa intera 3€, tariffa ridotta 2€ (studenti di ogni ordine e grado, over 65, gruppi di almeno 15 persone), omaggio per i bambini 0-6 anni, disabile + accompagnatore, studenti, insegnanti e professionisti che visitano la struttura per motivi di studio, ricerca e lavoro. Anche per i fossatani l’ingresso sarà omaggio, almeno per i primi mesi. Per info e contatti: info@happennines.it 329/0781977 – 349/7153563.