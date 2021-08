In edicola il numero di agosto de “Il Nuovo Serrasanta”

Pubblicità

La copertina del numero di agosto de Il Nuovo Serrasanta, che è in distribuzione per gli abbonati e nelle edicole, non poteva che essere dedicata ai cabinotti a protezione dei pozzi Rocchetta che, a seguito di un ricorso della Comunanza Agraria, il TAR Umbria nel 2020 ed il Consiglio di Stato nel 2021 hanno dichiarato abusivi e non sanabili e che quindi vanno demoliti (in tal senso è stata emessa un’ordinanza di demolizione da parte del comune di Gualdo Tadino).

L’ultimo fronte della lotta della Comunanza contro il prolungamento della concessione Rocchetta per altri 25 anni legittimato dal Consiglio di Stato. All’approfondimento delle sentenze del Consiglio di Stato è dedicato un ampio servizio.

Il prossimo mese di settembre, Covid permettendo, torneranno protagonisti i Giochi de le Porte e alla manifestazione gualdese più importante sono dedicate quattro pagine con servizi di Luca Fazi su un’antologia dei plurivincitori e sui cinque palii memorabili e con uno sguardo all’attualità con il nuovo priore di Porta di San Benedetto, Marco Pannacci.

Anche in questo numero il Serrasanta guarda al futuro con il giovane imprenditore Alessandro Mieli (che costruisce bici), intervistato da Pierluigi Gioia, i giovani musicisti gualdesi Matia Ercoli e Andrea Carnevali con un servizio di Alessandra Artedia e un aggiornamento sul percorso artistico della cantante Billie McMusik.

Molto interessante anche la pagina storica con un servizio di Daniele Amoni sulla chiesina di San Giuseppe a Case Alimenti (da restaurare) e due servizi di Euro Puletti sui terribili magistrati umbri e sulla presenza dei Templari sull’Appennino umbro.

E poi amarcord di Pierluigi Gioia sulla piattaforma di Gaifana, una nuova rubrica di Chiara Fidati sulle nostre abitudini alimentari, l’articolo di fondo del professor Antonio Pieretti, la rubrica Dice Cucciolo del professor Giovanni Carlotti, le letture di Ruggero Luzi e Marcello Paci, le poesie di Luca Fazi e Fabio Fazi, lo sport di Leonardo Bossi, la ricetta di Anna Lucarelli e la pagina meteo di Pierluigi Gioia che mette a fuoco l’andamento delle piogge sul nostro territorio dal 1919 ad oggi.

Infine molte altre rubriche (come il raccontino in rima) e notizie sull’attualità con una pagina dedicata al CVS Caritas di Gualdo Tadino che, per far fronte alle nuove esigenze di una povertà sempre più diffusa anche sul nostro territorio, ha la necessità di aumentare gli spazi e quindi ha bisogno di un aiuto per organizzare al meglio i locali al piano terra della chiesa di San Giuseppe Artigiano messi a disposizione dalla parrocchia.