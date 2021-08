Rocca Flea, è ora di teatro

Pubblicità

La fine di questa settimana e l’inizio della prossima, la Rocca Flea si trasformerà in un suggestivo set teatrale con due commedie in arrivo sul palco posizionato all’interno del parco.

Venerdì 6 agosto alle 21,30 andrà in scena la produzione del Teatro Stabile dell’Umbria C’è aria di Commedia di Carlo Dalla Costa. Giordano Agrusta, Carlo Dalla Costa, Caterina Fiocchetti, Elisa Gabrielli e Luca Mammoli ci accompagnano in un divertente e appassionato excursus storico nella commedia dell’arte. Attraverso l’uso delle maschere, affidandosi all’improvvisazione, ci raccontano una società, quella del ‘500 e del ‘600, con le sue mille sfaccettature, le sue molteplici declinazioni e peculiarità. Avventure, amori e conflitti che ancora oggi sono in grado di trovare un eco in ognuno di noi.

Lunedì 9 agosto, sempre alle 21,30, ecco invece lo spettacolo di Lella Costa che era stato rinviato per il maltempo: Questioni di Cuore.

E’ possibile acquistare i biglietti on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it. Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 075.916078 da giovedì a domenica, ore 10-13 e 15-18. Per gli abbonati alle Stagioni di Prosa 2019/2020 è previsto il biglietto ridotto a 10 euro. Il costo intero è di 14 euro (ridotto sotto i 26 anni: 6 euro).