Sigillo, i cittadini hanno incontrato il gruppo di maggioranza “Sigillo sei tu”

Pubblicità

Lo scorso venerdì 30 luglio, il Sindaco ed i consiglieri comunali del gruppo di maggioranza “Sigillo sei tu” hanno incontrato i cittadini di Sigillo presso il Parco di Villa Anita per illustrare il lavoro svolto a due anni dall’inizio del mandato amministrativo. “È stato un excursus fatto di immagini e parole – si legge nel comunicato stampa – che ha voluto onorare l’impegno del gruppo consiliare per una amministrazione trasparente e partecipativa“.

I temi toccati sono stati principalmente quelli legati ai lavori pubblici e agli interventi realizzati sul territorio. Non sono stati invece illustrati i risultati ed i progetti ottenuti e realizzati nel campo del sociale del turismo e della cultura, dei servizi e del commercio, che saranno argomento di un secondo appuntamento in autunno.

Il compito di illustrare il tutto è spettato al primo cittadino Giampiero Fugnanesi, presente con tutta la squadra di governo. “Quasi tre ore – recita la nota stampa – nelle quali il Sindaco ha evidenziato le principali priorità del suo mandato: dalla realizzazione di grandi progetti come piazza Martiri, piazza Severini, la pista del Giacconale, i lavori di rifacimento del cimitero, i lavori nella frazione di Val di Ranco, la pavimentazione del centro storico, alla progettazione futura di altrettante opere come la sistemazione sismica delle scuole, il rifacimento della via del Piano, della via del Masseggio, della sistemazione idrogeologica di alcune zone“.

“Progetti importanti che ridefiniranno il volto e la qualità della vita di Sigillo e dei sigillani. Un impegno forte, assiduo che ha visto la collabo­razione in primis dell’amministrazione comunale tutta, degli uffici comunali e delle maestranze e dei professionisti cittadini che nonostante le difficoltà legate alla pandemia non hanno mai smesso di operare e di lavorare. Risultati positivi, eccellenti che motivano e spingono tutta la squadra Fugnanesi a fare sempre meglio e di più“.