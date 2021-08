Trasporto locale, botta e risposta tra l’assessore Franceschini e il presidente della II Commissione Mancini

Pubblicità

Botta e risposta tra l’assessore ai trasporti del Comune di Gualdo Tadino, Stefano Franceschini, e il presidente della Seconda Commissione regionale Valerio Mancini. Franceschini ha criticato la mancata convocazione di un rappresentante del Comune di Gualdo Tadino all’audizione sulla situazione dei trasporti nell’eugubino-gualdese che si è tenuta nei giorni scorsi a Palazzo Cesaroni.

“Apprendo che non ci saranno tagli e soppressioni di linee nel trasporto pubblico locale nell’Eugubino–Gualdese, e di questo ne sono strafelice – ha scritto in una nota l’assessore gualdese, evidenziando come a questa audizione fossero presenti rappresentanti di BusItalia, della Regione e il sindaco di Gubbio ma nessuno del Comune di Gualdo Tadino.

“Se si chiama Eugubino-Gualdese forse un motivo ci sarà – ha scritto Franceschini – Certo è che si è parlato di sicurezza nei trasporti nella tratta Gualdo – Gubbio ma non si è interpellato chi ha fatto la maggior parte degli interventi per ristabilire la tranquillità nella tratta, cioè il comando della Polizia locale di Gualdo Tadino”.

Infine l’assessore ai trasporti ha fatto un riferimento alla tratta Gubbio-Aeroporto alla quale Mancini ha assicurato attenzione da parte della Regione. “E’ da due anni che sollecitiamo di fare un hub centrale per tutta la fascia a Branca che possa sfruttare la nuova viabilità verso il capoluogo per creare dei flussi verso l’aeroporto, Perugia e il Santa Maria della Misericordia – conclude Franceschini – Lascio a voi le conclusioni, ma se non si condividono le idee e non si ragiona come un tutt’uno c’è solo un perdente: l’Eugubino-Gualdese e la Fascia”.

Immediata la risposta del presidente della Seconda Commissione in Regione, Valerio Mancini. “Apprendo con rammarico che l’assessore ai trasporti del Comune di Gualdo Tadino, Stefano Franceschini, abbia lamentato a mezzo stampa l’assenza di rappresentanti dell’Amministrazione gualdese alla seduta della Seconda Commissione di mercoledì 28 luglio, nella quale abbiamo affrontato la problematica dei trasporti nell’eugubino – ha detto – “Né dagli amministratori né dai cittadini di Gualdo Tadino – spiega Mancini – è pervenuta alcuna richiesta alla Seconda commissione che evidenziasse problematiche connesse al trasporto pubblico locale. Pertanto abbiamo ritenuto – sottolinea Mancini – che non vi fossero criticità da affrontare nel merito. I cittadini di Gubbio hanno richiesto l’intervento della Commissione e a più riprese, anche a mezzo stampa, ho annunciato un’imminente audizione per affrontare il tema. Qualora anche a Gualdo Tadino avessero riscontrato le stesse problematiche, avrebbero potuto contattarci e avremmo convocato anche gli amministratori della città”.

“La Seconda Commissione, in unità di intenti di maggioranza e minoranza, ha sempre dimostrato – rimarca Mancini – di ascoltare ed accogliere qualsiasi richiesta pervenga alla nostra attenzione. In futuro non mancheranno altre sedute dedicate alla tematica dei trasporti e di volta in volta verranno invitati gli amministratori locali delle zone interessate. Invito dunque l’assessore Franceschini – conclude Valerio Mancini – a non perdere tempo in sterili polemiche a mezzo stampa, come è tradizione a sinistra. Se ha qualche criticità da sottoporre all’attenzione della Commissione, non esiti a contattarci: lo convocheremo con piacere in una delle prossime sedute, per istituire un confronto concreto e risolutivo.”