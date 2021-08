Pubblicità

Un autovettura Mercedes classe C è andata a fuoco lungo la Strada Statale 318 in direzione Ancona, presso la località di Osteria del Gatto, frazione di fossato di Vico. Le fiamme, che non hanno fortunatamente causato feriti, hanno interessato anche la sterpaglia lungo la strada. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana.