Nocera Umbra, è in arrivo la tre giorni di “Nocera nel Palio”

A pochi giorni dall’inizio della manifestazione ecco il programma completo della tre giorni di Nocera nel Palio. Gli eventi inizieranno venerdì 6 agosto per terminare domenica 8. Seppure in forma ridotta, ma con la passione che ha sempre caratterizzato la festa, si tornerà indietro nel tempo in due periodi diversi: il Medioevo e l’Ottocento.

L’Ente Palio dei Quartieri vuole dare in questa maniera un importante segnale di continuità e rilanciare la manifestazione per l’anno prossimo con una serie di iniziative, tra musica e teatro per grandi e piccini. Per tutte le serate saranno in funzione le taverne dei quartieri, Porta Santa Croce e Borgo San Martino. Nella serata conclusiva di domenica, alle ore 21 in piazza Umberto I, verrà consegnato alla città il Palio 2021 denominato I colori dei Quartieri. Opera su tela, ideata e disegnata, dal maestro Aldo Canzi. A seguire lo spettacolo del prestigiatore e mentalista Andrea Paris.

Ecco il programma nel dettaglio:

VENERDÌ 6 AGOSTO

ore 19.00 – Piazza Umberto I°: Cerimonia di apertura “Nocera nel Palio”

ore 21.30 – Giardini pubblici Piazza Umberto I°: Animazione Borgo San Martino. L’Associazione Culturale Organystrum presenta “La ninfa del fiume“, Storia d’arme e d’amore. Compagnia de la Bragia. Musiche: Ensemble la Douss’aura. Testi e regia di Sergio Maccabei (replica ore 22.30), ingresso libero.

SABATO 7 AGOSTO

ore 21.15 – Piazza Umberto I°: Animazione Porta Santa Croce. Arrivo tamburini, attori e figuranti.

ore 21.30 – Giardino delle acque: Spettacoli al caffè giardino – balli con abiti d’epoca, canzoni di fine ‘800 inizi ‘900 … e il teatro della Compagnia del vento (replica ore 22.30), ingresso a pagamento.

DOMENICA 8 AGOSTO

ore 11.00 – Chiesa Cattedrale: Santa messa del contradaiolo

ore 18.30 – Giardino delle acque: Pomeriggio del “Garzoncello” – spettacolo Ribellula nel paese delle bolle

ore 21.00 – Piazza Umberto I°: Consegna del Palio alla Città.

A seguire spettacolo del prestigiatore e mentalista Andrea Paris.

La mostra a Palazzo Dominici, I Drappi, sarà aperta fino a Ferragosto tutti i giorni dalle 18.30 alle 20 e dalle 21 alle 22.30, in collaborazione con Sistema Museo. Per gli ingressi in ogni evento valgono le norme anticovid vigenti (green pass o certificazione sostitutiva prevista) e numero limitato.