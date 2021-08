Nocera Umbra: venerdì 6 l’inaugurazione della residenza protetta “Don Alunni”

Pubblicità

Sarà inaugurata il prossimo venerdì 6 agosto la nuova residenza protetta “Don Nello Alunni” di Nocera Umbra. “L’evento – si legge nel comunicato stampa del Comune della città della acque – rappresenta la conclusione di un progetto ambizioso in termini di crescita dei servizi di assistenza delle persone più anziane, sul quale si è molto lavorato per rispondere alle necessità della comunità”.

La struttura, operativa già dallo scorso anno, è autorizzata per 20 ospiti non autosufficienti. Gli spazi della struttura sia interni che esterni sono funzionali, confortevoli ed accoglienti, e rispondono a tutti i requisiti previsti dalle norme attualmente in vigore. L’assistenza h24 con personale medico, infermieristico e sociosanitario, garantisce al massimo tutte le attenzioni al benessere psico-fisico degli ospiti. L’inaugurazione, nel rispetto delle norme covid, si svolgerà alle ore 17,30 con il saluto delle autorità, la benedizione e la visita alla Residenza protetta.

“Un altro obiettivo che abbiamo raggiunto con molta determinazione, progettualità e lungimiranza – ha dichiarato il sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi – Tutto ciò rappresenta motivo di grande soddisfazione e vanto per la nostra Amministrazione Comunale e per il nostro territorio. Con l’apertura della Residenza Protetta, si è potuto finalmente offrire una risposta concreta alle esigenze di alcune fasce di età, soprattutto alle più deboli, non autosufficienti ed in molti casi, prive di qualsiasi altre forme di assistenza personale. Una Struttura che ci consente, senza ombra di dubbio, di poter offrire un servizio sicuramente qualificato ai nostri concittadini, ma, soprattutto, un servizio che a Nocera non c’è mai stato, risolvendo una problematica che andava avanti da anni. Ringrazio la Cooperativa Dinamica Sociale di Foligno per il grande lavoro fatto in fase di preparazione e per l’ottima gestione della struttura. Invito tutti i Nocerini a partecipare, perché sarà un bel momento anche nel ricordo di Don Nello Alunni al quale l’intero Consiglio Comunale ha voluto intitolare la nuova struttura“.