Incontro Comune-sindacati, verificato lo stato dei progetti inseriti nel bilancio di previsione

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale di Gualdo Tadiino e le organizzazioni sindacali per una verifica dello stato di attuazione dei progetti e delle politiche esposte nel bilancio previsionale 2021. Erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’assessore al bilancio Marco Parlanti e rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e le organizzazioni dei pensionati.

Nella discussione sono state affrontate diverse problematiche quali la realizzazione della Casa della Salute presso l’ex ospedale di Gualdo Tadino, di proprietà della Regione Umbria, del piano di interventi da parte dell’amministrazione comunale su immobili di proprietà dello stesso Comune, quali il riutilizzo ex Carcere, Villa Luzi e altri per servizi e funzioni sociali, investimenti di soggetti privati, progetti di recupero dell’area Rocchetta, il recupero e la riqualificazione della zona industriale, l’apertura di sportelli di servizio di istituti di credito e della Commissione di valutazione per programmi di intervento negli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.

L’assessore Parlanti ha evidenziato che gli impegni assunti nel bilancio di previsione 2021/2023 e nell’assestamento di bilancio sono stati mantenuti, come il piano di assunzione dell’ente per coprire posizioni vacanti e per completare il piano di digitalizzazione, il nuovo regolamento dei tributi per rafforzare e qualificare il rapporto tra cittadino e amministrazione, per quanto riguarda il sistema dei tributi locali, l’implementazione del fondo alimentare con interventi per affitti e utenze, la rimodulazione della TARI per le utenze delle attività e quelle domestiche, un intervento sull’IMU per le attività turistiche e per residenti estero, la nuova toponomastica che riguarderà l’intero territorio comunale, progetti di lavori di pubblica utilità, la ridefinizione degli oneri di urbanizzazione per cambi di destinazione d’uso al fine di riqualificare e riutilizzare il patrimonio edilizio esistente.

“Le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, unitamente alle organizzazioni sindacali dei pensionati,SPI CGIL FNP CISL UIL UILP ritengono importante il confronto che si è sviluppato di contrattazione sociale e le scelte condivise che sono state implementate – riporta una nota dei sindacati – finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani, e per lo sviluppo del territorio.”