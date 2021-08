Nocera nel Palio, Borgo San Martino presenta uno spettacolo all’aperto e novità in cucina

Pubblicità

Borgo San Martino rende onore al Palio dei Quartieri e alla città di Nocera attraverso le tante iniziative programmate per il Palio dei Quartieri nei giorni 6 – 7 – 8 agosto 2021.

Sarà il presidente Virgilio Fiaoni, nel suo costume quattrocentesco, a guidare il Corteo che accompagnerà la cerimonia d’apertura di “Nocera nel Palio” venerdì 6 agosto alle ore 19 in piazza Umberto I°.

Subito dopo, alle ore 21.30 (con replica alle 22.30) la Nocera medievale rivive i suoi fasti con uno spettacolo nell’area dei Giardini pubblici. Ingresso gratuito per “La Ninfa del Fiume – storia d’arme e d’amore” presentato dall’ Associazione Culturale “Organystrum” con la Compagnia de la Bragia e le musiche dell’Ensemble la Douss’aura con testi e regia di Sergio Maccabei. Uno spettacolo ricco, avvolgente e coinvolgente di musiche e danze che occuperà lo spazio dei giardini pubblici, con una narrazione anche verticalizzata. “Occhi in basso e in alto per una rappresentazione assolutamente da vedere e da applaudire!”, assicurano da Borgo San Martino.

Grandi novità in cucina. I portici San Filippo ospiteranno come ogni anno la taverna, all’aperto quindi senza obbligo di green pass ma rispettando tutte le normative anticontagio. L’arrivo del cuoco messer Nello, ha rinnovato profondamente il menù: sempre presenti i bigoli del cardinale, il tacchino tartufato, e la grigliata mista veri piatti forti della tradizione della cucina di san Martino, ma spazio anche al filetto di maiale con lamponi e pistacchi, pasta con le spezie, e torta alle noci. Immancabili i dolcetti del Borgo con il vino di ippocrasso.

Saranno tre giorni di festa vera, in attesa di riprendere la pienezza del Palio.