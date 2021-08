Martedì 10 agosto alla Rocca Flea lo spettacolo “Una famiglia intera di Pinocchi”

Pubblicità

Martedì 10 agosto alle ore 21 nel parco della Rocca Flea verrà proposto lo spettacolo teatrale per bambini “Una famiglia intera di Pinocchi”, che faceva parte di una specifica rassegna di teatro per i più piccoli, in precedenza rinviato causa maltempo.

La storia di Pinocchio racconta della crescita e della scoperta del mondo, da parte dei figli e dei genitori. La storia si intreccia inoltre alle dinamiche di una famiglia d’arte: la performance è nata durante i mesi di lockdown, in cui gli attori Valerio Apice e Giulia Castellani hanno coinvolto i propri figli nella messa in scena e interpretazione di un classico della letteratura per l’infanzia. Raccontare storie si rivela un importante sostegno alla genitorialità sulla base delle relazioni affettive all’interno della famiglia.

Anche questo spettacolo, come i precedenti, è offerto gratuitamente dall’associazione Educare alla Vita Buona grazie al Progetto RETE!, ma i posti sono limitati. E’ necessario quindi prenotare i biglietti nei tre giorni precedenti lo spettacolo inviando una email all’indirizzo progettorete@educareallavitabuona.it.

Essendo il 10 agosto la notte di San Lorenzo, in caso di cielo sereno, al termine dello spettacolo verrà effettuata un’osservazione collettiva delle stelle cadenti.

La partecipazione degli over 12enni sarà consentita con il Green Pass.