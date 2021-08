Arte&Dintorni torna in scena con “A me gli occhi” giovedì 12 agosto alla Rocca Flea

Pubblicità

La Compagnia teatrale Arte&Dintorni torna in scena e, con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, propone “A me gli occhi” di Georges Feydeau per la regia dell’attore/regista Marco Panfili che andrà in scena nel parco della Rocca Flea giovedì 12 agosto alle ore 21 con ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

“A me gli occhi”, liberamente tratta dalla pièce teatrale “Dormez, je le veux”, è un’esilarante commedia scritta dal grande commediografo francese George Feydeau nel 1897, che mette in scena una storia antica come il teatro, la storia di un servo furbo che vuole farsi beffa del padrone stolto.

La tradizione antichissima incontra dunque il più moderno vaudeville e voilà: la storia di un servo di una ricca famiglia che, fra invidia e pigrizia, gelosia ed attaccamento, si diverte a manipolare la mente del proprio padrone, e di tutti quelli che gli capitano a tiro, alla sue volontà, attraverso la scienze occulte. Ma non la passa liscia a lungo poiché, con la notizia dell’imminente matrimonio del padrone, il servo esagererà con i suoi trucchetti provocando equivoci ed uno spassosissimo caos….

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria con Green Pass da effettuarsi presso il Polo Museale di Gualdo Tadino (tel. 075 916078) dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, oppure presso l’associazione culturale Arte & Dintorni, cell. 338 7095444, Whatsapp, Messenger della pagina @arte.edintorni.1