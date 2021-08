Valsorda si trasforma nell’Everest per aiutare la Croce Rossa Italiana

Pubblicità

Per 24 ore la Valsorda si è trasformata nell’Everest per il ciclista gualdese Enrico Bianchi in forza alla Best Bike di Gualdo Tadino.

Bianchi ha ottenuto il quarto brevetto di Everesting, cioè scalando la stessa salita fino al raggiungimento dell’altimetria del monte Everest (8.848 mt). Questa volta è toccato alla salita che porta dalla Rocca Flea a Valsorda, 440 mt da ripetere per 20,3 volte, su è giù dalle 20 di venerdì 6 agosto alle 19 di sabato 7 agosto, senza interruzioni né la notte, né durante il caldo sopra i 32 gradi.

Tanti gli amici e i curiosi che hanno accompagnato e sostenuto fin dalla prima scalata l’atleta gualdese che con determinazione ha portato a termine la sua impresa senza eccessive esitazioni, sempre al suo fianco la moglie Chiara, fondamentale per lo stesso ciclista in questo tipo di imprese, sia durante la progettazione, l’esecuzione che nel recupero delle forze.

Enrico questa volta aveva una motivazione in più: ha voluto abbinare questa piccola “impresa” a una raccolta fondi per la Croce Rossa – Comitato di Gualdo Tadino.

“Ho voluto fare questo – ha detto Enrico Bianchi – perché la loro missione per chi ha più bisogno va ben oltre a qualsiasi impresa. Senza di loro la vita di mio fratello sarebbe sicuramente meno felice. Vi chiedo una piccola donazione, anche di pochi euro, perché possano continuare con maggiore spinta a regalare sorrisi. Grazie a tutti.”

Questo il link per la donazione: https://gofund.me/9cd17f22