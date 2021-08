Covid, 82% dei ricoverati non coperti dal vaccino. Due vaccine-day per i 12-18enni

Pubblicità

“Dall’aggiornamento settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale emerge che in Umbria l’incidenza settimanale è in leggero aumento, con 93 casi per 100.000 abitanti, rispetto agli 87 della scorsa settimana. La peculiarità di questo inizio di ondata epidemica è quella di concentrarsi in modo molto prevalente nella fascia di età fra i 14 e i 24 anni, anche se nell’ultima settimana continua un leggero aumento nelle classi fra 6 e 13 anni e 25 – 44.

L’incidenza della malattia si concentra al 90% sui soggetti che non hanno una copertura vaccinale efficace (ciclo completo da almeno 15 giorni). Fra i ricoverati dal primo luglio ad oggi l’82% non ha una copertura vaccinale efficace o non è vaccinato. I soggetti ricoverati con ciclo completo di vaccinazione hanno una età mediana di 72 anni.

Il fatto che non ci sia, al momento, una crescita esponenziale repentina dei casi, che il rapporto fra i casi e gli indicatori di gravità si mantenga in una zona di non allerta e che l’infezione e la malattia si concentrano prevalentemente nei non vaccinati, fa ragionevolmente pensare che la vaccinazione, ormai consistente su gran parte della popolazione vaccinabile, rallenti fortemente sia la diffusione sia soprattutto la gravità della malattia.”

Lo rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, a commento dei dati elaborati da Carla Bietta e Marco Cristofori del Nucleo epidemiologico.

In merito all’andamento della campagna vaccinale, la Regione Umbria è pronta sin da subito a garantire una corsia preferenziale ai giovani in età scolare, come raccomandato dal Commissario Figliuolo.

“Il nostro obiettivo è vaccinare tutta la popolazione aderente entro il 31 agosto, in particolare tutti i giovani che dovranno fare il loro rientro a scuola e all’università. Ricevendo la prima somministrazione entro fine mese – ha detto l’assessore – Questi soggetti avranno a disposizione il Green Pass in tempo utile per l’apertura delle scuole, prevista per il 13 settembre”.

Il piano della Regione, delineato dal Commissario Massimo D’Angelo, si sviluppa su quattro direttrici:

– completare prima di Ferragosto l’invio degli sms di prenotazione di tutti coloro che avevano già dato l’adesione alla vaccinazione, compresi coloro che hanno rimandato l’appuntamento, fissando un appuntamento da lunedì 16 agosto ed entro fine mese;

– aprire a tutti i cittadini le prenotazioni dirette dal portale regionale, senza preadesione, dal lunedì 16 agosto, con possibilità di scelta della sede, del giorno e dell’ora dell’appuntamento;

– garantire un percorso preferenziale ai soggetti con età compresa tra 12 e 18 anni, sempre dal 16 agosto, con possibilità di accedere senza prenotazione ad alcuni hub vaccinali, individuati in ogni distretto sanitario.

Infine, sempre per la fascia d’età 12-18, saranno organizzati due vaccine day, domenica 22 e domenica 29 agosto, con libero accesso a punti vaccinali. Maggiori dettagli su queste ultime iniziative verranno forniti nei prossimi giorni.

LA SITUAZIONE IN UMBRIA – Nelle ultime 24 ore sono emersi 158 nuovi postivi e 113 guariti. Non si sono verificati nuovi decessi con Covid. Negli ospedali la situazione è invariata con 31 ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi salgono a 2.167, 45 in più di ieri.

A Gualdo Tadino 4 casi in più nelle ultime 24 ore e 1 guarito.