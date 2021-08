Covid, risalgono i ricoveri in Umbria. A Gualdo Tadino 27 positivi, quasi tutti non vaccinati

Pubblicità

Tornano a salire i ricoverati con Covid-19 negli ospedali dell’Umbria. Nelle ultime 24 ore sono 3 in più le persone che hanno avuto necessità di essere assistiti nei nosocomi, per un totale di 34, di cui 2 (una in più rispetto a ieri) sono in terapia intensiva.

179 i nuovi positivi emersi a seguito di 2.312 tamponi molecolari e 3.688 test antigenici. 77 i guariti e nessun decesso tra ieri e oggi. Aumentano anche gli attualmente positivi, 102 in più del giorno precedente, per un totale di 2.269.

A Gualdo Tadino sono 27 gli attualmente positivi presenti nel territorio comunale.

Lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Presciutti che ha definito il quadro “sostanzialmente stabile. Gran parte dei contagiati è giovane e giovanissimo – ha puntualizzato il primo cittadino – e ormai, come dimostrato su scala nazionale, anche da noi oltre il 95% dei contagi colpisce persone non vaccinate e pochissime con prima dose. Per questo è fondamentale proseguire spediti la campagna di vaccinazione.”

Presciutti ha definito “determinante il contributo dato alla campagna vaccinale dalla città di Gualdo Tadino. Nei due punti presenti, in piazza Federico II di Svevia e presso lo stabilimento Rocchetta, e anche dai medici di base e nelle farmacie, ad oggi sono state somministrate più di 21 mila dosi.”