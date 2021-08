Gravissimo incidente tra Gaifana e Nocera, un morto e due feriti

Pubblicità

Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 16 lungo la Flaminia tra gli svincoli di Gaifana e Nocera Umbra.

Coinvolte due autovetture che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente e purtroppo una persona è deceduta. Due i feriti gravi che sono stati soccorsi anche con l’intervento di una eliambulanza e trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, un’ambulanza della Misericordia, carabinieri e personale dell’Anas.

La strada statale 3 “Flaminia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra Nocera Umbra e Gaifana. Al momento il traffico veicolare viene deviato con uscita obbligatoria in direzione nord a Nocera sud (km 170,900) e in direzione sud a Gaifana (km 178,100).

Il personale Anas, del 118 e delle Forze dell’ordine è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.