Miss Italia: ad Asia Carrezza la fascia di Miss Rocchetta Umbria 2021

Si è svolto ieri sera in piazza Mazzini a Gualdo Tadino l’elezione di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2021.

Ospite della serata, Miss Italia 2020 Martina Sambucini, che ha presieduto la giuria composta anche dal Sindaco Massimiliano Presciutti, il Vice Sindaco Fabio Pasquarelli, l’assessore alla Cultura e Turismo Barbara Bucari, Miss Sport Italia 2019 e Miss Perugia 2019 Giorgia Vitali, Miss Be Much Umbria 2019 Laura Lanzi e il personal trainer dei Vip Tommaso Capezzone.



La serata, organizzata da Delta Events e presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, ha visto salire sul podio come Miss Rocchetta Umbria 2021 Asia Carrezza, ventenne di Citta’ di Castello (a destra nella foto insieme a Miss Italia). La neo Miss studia moda a Rimini.

Al secondo posto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Gualdo Tadino è andata ad Anna Giulia Fossatelli, 18 anni, di Terni, che studia al Liceo Classico e sogna di diventare una giornalista sportiva.

Al terzo posto una bellezza gualdese: la fascia di Miss Rocchetta Bellezza è andata infatti a Martina Favaro, 24 anni di Gualdo Tadino, che frequenta la specializzazione di Scienze della Comunicazione per aprire una sua agenzia di comunicazione.

(fonte: Delta Events)