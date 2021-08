Abili Speciali, quattro giorni in tenda organizzati dai volontari della Croce Rossa

Pubblicità

Circa quindici ragazzi del gruppo “Abili Speciali” hanno partecipato a un soggiorno di quattro giorni insieme ai Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Gualdo Tadino e Gruppo di Nocera Umbra, proseguendo nel percorso ludico/inclusivo iniziato nel 2013.

Tante sono le attività che sono state svolte dal 5 al 9 agosto presso la location messa gentilmente a disposizione dall’azienda Birra Flea: il campo è stato montato in circa quattro ore con l’aiuto dei Volontari di Croce Rossa, appartenenti all’area Emergenza, coadiuvati dai Volontari Sergio Spinosi e Andrea Dolce.

Grazie alla Responsabile dell’area Sociale, Giuliana Calcagni, e a tutti i Volontari del Gruppo Abili Speciali siamo riusciti ad organizzare quattro giornate veramente all’insegna del divertimento e dell’inclusione. Non dimentichiamo infatti che i ragazzi vengono continuamente coinvolti in semplici attività di routine quotidiane in base alle loro difficoltà.

Le attività svolte nelle quattro giornate sono state svariate, dalla realizzazione di semplici lavoretti con la creta, ai giochi di gruppo, fino ad arrivare alla caccia al tesoro con regalino finale per tutti i ragazzi.