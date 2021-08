Alla Rocca Flea le “Lezioni Semiserie Pirandelliane” di Corrado Tedeschi

Pubblicità

Giovedì 19 agosto, alle 21,30, Gualdo Tadino torna a teatro alla Rocca Flea con Corrado Tedeschi in “Lezioni Semiserie Pirandelliane – L’Uomo dal Fiore in Bocca”

Il grande classico dello scrittore siciliano è preceduto da una divertente lezione-semiseria in cui si immagina che Tedeschi, affiancato da Claudio Moneta, debba sostenere un esame prima di affrontare il ruolo de L’uomo dal fiore in bocca, deve dimostrare a un personaggio pirandelliano, fuggito chissà da quale opera per investigare sul suo operato, di poter avere i requisiti per diventare anch’egli “personaggio”.

E con questo pretesto coinvolge il pubblico (a tratti anche direttamente) in una sorta di “lezione” sui temi dell’essere e dell’apparire, su come le maschere contengano il seme della follia. L’intento è che gli spettatori si lascino trasportare, abbandonando i preconcetti spesso associati al teatro “classico”, ad assistere a quello che viene considerato uno dei più grandi monologhi della storia del teatro.

Proprio in questa coesistenza, di due “corde” contrastanti, comica e tragica, risiede forse uno dei motivi del successo di questo allestimento. L’uomo dal fiore in bocca è un testo di grande intensità: Corrado Tedeschi ne è affascinato fin dal periodo della formazione in Accademia e in questo spettacolo, divertente, agile ed elegante, dà prova di tutto il suo talento teatrale impersonando la quieta disperazione del protagonista, dandone un’interpretazione antiretorica, miscelando il tragico, il grottesco e l’umoristico. Marco Rampoldi lo dirige con sensibilità in un’interpretazione che intreccia sapientemente razionalità critica ed emozione.

E’ possibile acquistare i biglietti on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.

Info e prenotazioni 075/916078, da giovedì a domenica, ore 10-13 e 15-18.

Per gli abbonati alle Stagioni di Prosa 2019/2020 è previsto il biglietto ridotto a 10 euro. L’intero è 14 euro e il ridotto sotto i 26 anni 6 euro.