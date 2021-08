Pubblicità

Dalle ore 12 di oggi la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gaifana è alle prese con un incendio di un campo in località Santa Croce di Gualdo Tadino. Il fuoco sta minacciando il bosco e quindi in rinforzo c’è una squadra di Antincendio Boschivo (AIB) e un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Inviati anche i Carabinieri. Sono in arrivo squadre Ag-for e anche un mezzo aereo.

Sotto, le immagini dei Vigili del Fuoco