Gualdo Tadino, tragedia sul Serrasanta. Donna trovata morta dal marito

Un pomeriggio di tragedia per Gualdo Tadino. Un uomo si è recato dapprima presso la caserma dei Carabinieri di via Perugia per denunciare la scomparsa della moglie. Poi è stato lo stesso consorte a trovare la donna, purtroppo deceduta, a Serrasanta, all’incirca nella zona della Balza di Mezzogiorno. Alle 16.30 la squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana, avvertita dai Carabineri, si è recata sul posto per il recupero del corpo. L’intervento è ancora in corso.

Poco fa un post del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, sulla sua pagina Facebook: “In questo momento così difficile e drammatico per l’intera comunità cittadina, chiedo a tutti il massimo del rispetto e possibilmente silenzio. Siamo tutti sconvolti, me per primo”.