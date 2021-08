“Angolo di campo”, il gualdese Francesco Scassellati tra i vincitori del contest fotografico

Pubblicità

Nove fotografi premiati, tra questi il gualdese Francesco Scassellati, più di sessanta Instagrammer iscritti, oltre duecento foto valutate da una giuria di qualità, tutte con riferimento al mondo agricolo della regione, che hanno ottenuto oltre 10mila like e raggiunto circa 200mila utenti nel canale Instagram di Umbria Agricoltura.

Sono questi i numeri di “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura”, il contest fotografico promosso dall’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020, giunto quest’anno alla sua terza edizione, che testimonia un modo nuovo di approcciare il tema dell’agricoltura e promuove il territorio dell’Umbria e il mondo agricolo in generale.

La manifestazione si è conclusa sabato 28 agosto con la proclamazione dei vincitori. Tre le categorie in gara: “Attività”, “Animali” e “Paesaggi”. Per la prima categoria, la vittoria è andata a Vincenzo Garreffa con una fotografia scattata a San Martino in Campo di Perugia. Per la seconda categoria, a vincere è stato Francesco Scassellati, con una fotografia scattata sul monte Serrasanta di Gualdo Tadino. Per la terza categoria, ha vinto Ilario Del Buono con una fotografia dallo stile geometrico realizzata nella piana di Castelluccio di Norcia.

A premiare i nove vincitori è stato il Direttore regionale allo Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda Digitale della Regione Umbria Luigi Rossetti.

Le modalità di partecipazione. Il concorso #AngolodiCampo si è svolto in due momenti. Le oltre 200 foto partecipanti al contest sono state sottoposte a una doppia fase di valutazione. A partire dal 27 giugno 2021 e fino al 10 luglio tutte le fotografie inviate nel form, con mention e hashtag corretti, sono state inserite nel canale Instagram di Umbria Agricoltura e sottoposte a votazione on line: è stato conteggiato il numero di like/cuori ricevuti nel periodo di tempo considerato.

Il secondo giudizio è stato dato da una giuria ristretta (tre membri esterni, due componenti dell’Autorità di Gestione) con una valutazione qualitativa che ha composto il 65% del punteggio finale. Per questa edizione i tre membri esterni della giuria sono stati i fotografi Mauro Emiliano, Chiara Giovagnotti e Valeria Pierini.

Ai primi classificati di ciascuna categoria è andato un voucher per un soggiorno di un weekend per due persone in un agriturismo umbro, una targa ricordo e una stampa 30×40 della foto vincitrice.

I secondi e i terzi classificati di ciascuna categoria hanno ricevuto, invece, prodotti agroalimentari locali di qualità, una targa ricordo e una stampa su tela formato 30×40 della foto premiata.

I sessanta scatti più votati saranno oggetto di un’esposizione fotografica che si terrà all’interno del centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra in occasione della manifestazione Eurochocolate in programma dal 15 al 24 ottobre 2021.

Questa la classifica finale dei vincitori:

Categoria Attività

1. VINCENZO GARREFFA

2. LORELLA SCALAMONTI

3. FRANCESCO ANDREOLI

Categoria Animali

1. FRANCESCO SCASSELLATI

2. CHRISTIAN MACIAS MORA

3. MASSIMO MINDOLI

Categoria Paesaggi

1. ILARIO DEL BUONO

2. MATTEO COCCIA

3. EMANUELE BENTIVOGLIA