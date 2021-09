Pubblicità

Lo spettacolo con Monica Guerritore “Nel Mezzo del Cammin…”, previsto per questa sera alle ore 21 alla Rocca Flea di Gualdo Tadino, è stato posticipato a data da destinarsi a causa delle precarie condizioni climatiche.

Come da protocollo del Teatro Stabile, entro domenica 5 settembre alla Rocca Flea verrà effettuato il reso. Apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Info 075916078. Per gli acquisti effettuati on line invece ci si può rivolgere direttamente al Teatro Stabile dell’Umbria.