Easp, per gli ospiti offerto un pranzo a base di pesce

A volte anche un semplice pranzo può essere il segnale di quanto i gualdesi siano vicini all’Easp “Armando Baldassini”, ai suoi ospiti e ai suoi operatori.

Infatti, nei giorni scorsi, ospiti e operatori si sono trovati a festeggiare con un pranzo tutto a base di pesce. Pranzo, preparato dalle cuoche della struttura, ma con il pesce gentilmente offerto dall’attività “Giorgio Mare” di Gualdo Tadino. Un gesto molto apprezzato dagli ospiti, dagli operatori e dalla dirigenza della struttura, unitamente al sindaco Massimiliano Presciutti, che ha partecipato all’iniziativa.

“Questo ancora una volta simboleggia la generosità di alcune attività e associazioni che in questo periodo difficile, legato all’emergenza Covid-19, hanno voluto contribuire ad aiutare questa struttura che rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra città e non solo. Un grandissimo ringraziamento va a Ricky di Giorgio Mare e a tutto il personale che lavora nella struttura che ha consentito di organizzare l’iniziativa” ha detto il presidente dell’Easp, Fabrizio Notari, anche a nome degli altri componenti del consiglio di amministrazione.