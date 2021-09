Confermati i Giochi de le Porte 2021. Protocollo di sicurezza inviato al Prefetto.

Pubblicità

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri l’incontro tra il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, l’ingegnere incaricato alla redazione del piano di sicurezza dell’edizione 2021 dei Giochi de le Porte, il presidente dell’Ente Giochi Cinzia Frappini e i Priori delle quattro Porte.

L’obiettivo era ed è il completamento definitivo del programma dei tre giorni di Giochi, che è stato oggetto principale del lavoro degli ultimi mesi. Un programma in continuo aggiornamento e adattamento al rispetto delle vigenti normative ed alle caratteristiche della manifestazione.

“Inevitabili le compressioni per i cortei storici – si legge nel comnunicato stampa congiunto Comune/Ente – con formula dinamica non statica, nel rispetto del tratto identitario del tanto amato Palio di San Michele Arcangelo. Sul tavolo prefettizio giungerà un prodotto frutto di un’attenta analisi delle normative, elastico ed adattabile a quelle che saranno le integrazioni necessarie alla tutela della salute dei portaioli e non, che in questo duro lavoro congiunto dell’amministrazione e del mondo dei giochi auspicano un deciso segnale di ripartenza. È stata quindi ribadita la solidità del lavoro di squadra tra l’amministrazione e ‘lo popolo dei giochi’, unica vera chiave per la buona riuscita delle proposte“.

Il programma definitivo, tutt’ora in fase di sviluppo e vaglio, verrà comunicato nei prossimi giorni. Viene quindi confermato lo svolgimento dell’edizione 2021 dei Giochi de le Porte. Nell’attesa, l’Ente e le Porte offriranno momenti dal sapore medievale con la celebrazione del Convivium Epulonis di domani, sabato 4 settembre, anticipato dal Convegno “E’ gentilezza dovunqu’é vertute” e la presentazione del drappo del Palio di San Michele Arcangelo di sabato 11 settembre. Questi ultimi due saranno eventi a porte chiuse, ma trasmessi sui canali social dell’Ente Giochi de le Porte.