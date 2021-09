Incidente a Gualdo Tadino, ragazza in ospedale a Perugia

Pubblicità

Un incidente stradale ha visto coinvolta una ragazza di Gualdo Tadino che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. I vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 4 settembre lungo la strada che porta a San Pellegrino, all’altezza della sede di Umbra Acque, per estrarre la ragazza che era cosciente e che ora si trova in prognosi riservata presso il reparto di Chirurgia.