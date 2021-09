Istituto Bambin Gesù, a 39 bambini la certificazione linguistica di inglese

Pubblicità

Sabato 4 settembre si è tenuta, nell’Aula Magna dell’Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino, la consegna degli attestati della certificazione linguistica di inglese a 39 bambini da parte dell’ente certificatore “Cambridge Assessment”, rappresentato per l’occasione dall’Accademia Britannica di Perugia, in quanto centro autorizzato per il conseguimento degli esami.

L’ottenimento di queste certificazioni è una tradizione ormai iniziata più di dieci anni fa dall’insegnante Roberta Comodi ed oggi è protratta con passione dall’ insegnante Silvia Angelucci. Il Bambin Gesù, a seguito dei numerosi bambini certificati nel corso degli anni, si pregia di essere oggi un centro di preparazione accreditato Cambridge English Assessment.

Le certificazioni Cambridge permettono agli Young Learners, dopo un percorso di preparazione apposito, di acquisire le quattro competenze linguistiche di base: lettura, scrittura, ascolto e parlato, procurando grande soddisfazione a maestre e genitori.

Gli ottimi risultati ottenuti dai piccoli alunni dimostra quanto l’Istituto Bambin Gesù punti nel trasmettere solide basi per l’apprendimento dell’inglese, la lingua del futuro, fondamentale ormai per sostenere le molteplici sfide della società di oggi e di domani.

Risultati che in questo 2021 valgono ancora di più, visto il percorso svolto negli anni della didattica emergenziale dove i bambini si sono dovuti preparare necessariamente a distanza. Lodevole il loro impegno e la loro caparbietà che oltre al non semplice percorso scolastico sono riusciti ad ottenere anche una certificazione linguistica ESOL Cambridge.

Alla consegna degli attestati, in cui sono stati premiati 9 Starters, 14 Movers e 16 Flyers, era presente Beth Wattson, direttrice dall’Accademia Britannica, il centro esami autorizzato dall’ente certificatore Cambridge English che da più di quarant’anni opera sul territorio umbro nell’ambito delle certificazioni linguistiche.

L’accademia si è congratulata con l’istituto, i bambini, i genitori e gli insegnanti per il lavoro svolto, consegnando una lettera da parte di Cambridge Assessment English che loda l’impegno nel cammino delle certificazioni all’interno della Comunità Cambridge English, e affermando che il successo ottenuto, supporterà i piccoli studenti nel diventare dei cittadini globali del ventunesimo secolo.

“È importante studiare e conoscere l’inglese come è altrettanto importante conseguire le certificazioni per attestare il proprio livello, in quanto riconosciute in tutta Europa e valevoli come crediti scolastici ed universitari, oltre che fondamentali per il proprio curriculum. L’approccio precoce che l’Istituto Bambin Gesù offre ai propri studenti, facilita l’apprendimento e garantisce un miglior rendimento futuro“, sottolineano dalla scuola gualdese.