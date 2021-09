Doppio furto con spaccata nella notte a Gualdo Tadino e Gubbio

Pubblicità

Un doppio furto con caratteristiche simili, tanto che si ritiene che sia stato messo a segno dalla stessa banda, è stato compiuto nella notte tra giovedì e venerdì al centro commerciale Porta Nova di Gualdo Tadino, ai danni di una gioielleria, e a Gubbio, nei confronti del negozio Euronics all’interno del centro commerciale La Contessa.

Per sfondare le serrande sono state utilizzate due auto, permettendo ai ladri di entrare negli esercizi commerciali e portare a compimento i furti.

Tra le 2 e le 3 di questa notte, i malviventi sono entrati in azione prima a Gubbio e poco dopo a Gualdo Tadino. Con un’auto usata come ariete hanno divelto le saracinesche e, una volta all’interno, hanno portato via la merce il cui valore è in questo momento al vaglio. A Gualdo Tadino l’auto, una Opel Corsa, è stata lasciata dai banditi all’interno del negozio prima di fuggire (foto sotto).

Sui due furti stanno indagando i carabinieri delle due città e la Compagnia di Gubbio.