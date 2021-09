E’ iniziato oggi l’anno scolastico 2021/22. Gli auguri del sindaco al personale e agli alunni

Pubblicità

Lunedì 13 settembre anche a Gualdo Tadino sono riprese in presenza, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza legate al Covid-19, le lezioni presso tutte le scuole di ogni ordine e grado della città.

Con l’occasione il sindaco Massimiliano Presciutti ha iniziato stamani la visita ai plessi scolastici per salutare gli studenti, i dirigenti e il personale scolastico e non, per augurare a tutti un buon anno scolastico 2021-22.

“Dopo mesi difficili legati alla convivenza forzata con il Covid-19 – ha sottolineato Presciutti in un messaggio rivolto ad alunni, dirigenti scolastici, personale docente e non docente – che ha condizionato pesantemente la scuola ed i metodi di insegnamento e apprendimento di studenti e professori, riparte oggi in presenza il nuovo anno scolastico 2021-22, con la speranza che possa essere meno travagliato dei precedenti e senza interruzioni.“

“È con grande affetto, dunque, che voglio augurare a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, un buon anno scolastico e un buon lavoro a tutti gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Gualdo Tadino, dai più piccoli ai più grandi, alle loro famiglie, ai docenti, ai collaboratori scolastici, agli amministrativi e ai dirigenti scolastici.“

“Oggi riparte per voi una nuova avventura, un anno che vi porterà davanti a nuove sfide e che vi farà conoscere nuove realtà. Dopo i due anni appena trascorsi, l’inaugurazione dell’anno scolastico assume quest’anno il valore e il significato di una ripartenza per l’intera società.“

“La scuola rappresenta il luogo deputato allo sviluppo socio-culturale e per la crescita personale e professionale di ogni studente, a voi dunque il compito di darle il giusto valore.“

“A noi adulti l’onere di rendervi chiaro il significato fondamentale della crescita nella conoscenza perché da essa dipenderà tutto il vostro futuro.”

“L’amministrazione tutta, si impegnerà affinchè vi sia garantito un sereno svolgimento delle attività per voi e per i vostri docenti. A tutti, buon anno scolastico”.