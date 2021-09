Nocera Umbra: incendio a Serre di Parrano, sul posto due elicotteri

Pubblicità

Un incendio è divampato questa mattina a Serre di Parrano, nel territorio di Nocera Umbra, non molto distante dallo stabilimento ex Merloni dove era in corso un incontro con il ministro Giancarlo Giorgetti.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri, la squadra dei Vigili del Fuoco di Gaifana, la squadra antincendi boschivi di Perugia, la pattuglia Dos e una squadra di agenti Forestali.

L’elicottero Erikson utilizzato, che riesce ad effettuare lanci con 9.000 litri di acqua, ben 3.000 in più rispetto ad un canadair, ha effettuato cinque lanci risolvendo la situazione e ora le varie squadre sul posto stanno effettuando la bonifica.

Qui sotto il video e le foto dall’alto della zona interessata (immagini Vigili del Fuoco).