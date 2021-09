Domenica 19 settembre a Gualdo Tadino arriva l’Alfa Race Week 3

Pubblicità

Gli amanti e gli appassionati Alfa Romeo potranno ammirare i bolidi del Biscione domenica 19 settembre a Gualdo Tadino in occasione dell’Alfa Race Week 3.

L’evento (in programma il 18 e 19 settembre) organizzato dalla staff di Clubalfa Toscana, in collaborazione con Alfa Romeo Club Umbria, Clubalfa Il Quadrifoglio, Autodromo Dell’Umbria Magione, Rete Musei Umbria Lazio, Al Battibecco Ristorante, Hotel Il Gabbiano, Rosriogram e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e del Comune di Genga, vedrà protagonista la città di Gualdo Tadino la mattina di domenica 19 settembre, quando lo Stadio “Carlo Angelo Luzi” ospiterà più di 100 vetture Alfa Romeo, che parteciperanno alla manifestazioni insieme ad altre Alfa Romeo Storiche che saranno presenti all’occasione.

Il ritrovo è fissato per le ore 8.00-9.30, con ingresso al campo gara interno allo stadio “Luzi” e accreditamento partecipanti e raduno statico per foto e video drone in una particolare ed esclusiva location.

Qui i curiosi ed appassionati potranno accedere all’area per ammirare i bolidi Alfa Romeo e scattare delle foto, sempre nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza Covid-19 (mascherine, distanziamento, Green Pass, ecc.).

La partecipazione della Giulietta del Comando Carabinieri di Gualdo Tadino e la speciale Giulia Quadrifoglio del Comando di Roma saranno gli ospiti speciali a questo raduno di fine estate.

Alle ore 9.30-10.30 è previsto invece il tour di circa 65 km. che condurrà le vetture da Gualdo Tadino alle Grotte di Frasassi, dove successivamente le Alfa Romeo partiranno alle 12.30 in direzione Camerino, sede dell’arrivo di tappa.

“Dopo il passaggio della Carovana Romantica ieri a Gualdo Tadino – ha sottolineato l’assessore allo sport, Stefano Franceschini – e prima del transito del Motogiro e Autogiro d’Italia il prossimo 12 ottobre, domenica prossima ospiteremo presso lo Stadio Comunale “Luzi” un’importante manifestazione, l’Alfa Race Week 3, che vedrà la presenza di un notevole numero di autovetture Alfa Romeo a testimonianza della nostra vocazione come città appassionata di motori. Si tratta di un gustoso antipasto di quello che accadrà il prossimo anno nel 2022, quando ospiteremo in città una serie importante di eventi di carattere motoristico”.