Giochi de le Porte, prosegue la vendita online dei biglietti

Da due giorni è iniziata la vendita online dei biglietti per assistere ai Giochi de le Porte che, causa restrizioni dovute alla pandemia, quest’anno vedrà un numero ridotto di persone all’interno dell’anello del centro storico e, fatta eccezione per i residenti, tutte dovranno essere in possesso del tagliando di ingresso oppure di prenotazione in taverna o in uno dei ristoranti, in questi ultimi casi senza però poter assistere alla manifestazione.

Nelle prime ore sono andati esauriti tutti gli spazi delle tribune di piazza Martiri sia per lo spettacolo del venerdì sera di tamburini e sbandieratori che per la domenica dei Giochi, così come i settori centrali.

Restano disponibili biglietti per le altre tribune e per i posti in piedi.

Venerdì 24 settembre

Ore 18: Scambio dei doni e apertura dei Giochi

Tribune 10 € – Posti in piedi 5 €

Sabato 25 settembre

Dalle ore 18 fino alle 24: Gara balestrieri, Corteo storico, Lettura dei bandi di sfida

Tribune centrali 20 € – Posti in piedi centrali 10 €

Tribune lungo il percorso: 10 € – Posti in piedi lungo il percorso: 5 €

Domenica 26 settembre

Dalle 14 fino alle 20: Corteo ridotto e gare

Tribune lungo il percorso: 10 € – Posti in piedi lungo il percorso: 5 €

Per acquisto biglietti collegarsi alla pagina prenotazioni.giochideleporte.it