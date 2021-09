Primo posto dell’Omnicomprensivo di Nocera al Premio Letterario “Mario Tabarrini”

Pubblicità

Alla ventiduesima edizione del Premio Letterario “Mario Tabarrini” Castel Ritaldi Paese delle Fiabe, l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra ha vinto il concorso con il tema “Il Silenzio”, che richiedeva l’elaborazione di fiabe o racconti fantastici.

Così la classe 1C della scuola secondaria di primo grado a tempo normale di Nocera Umbra si è aggiudicata un premio di 400 euro, per la categoria C, con il racconto “Il respiro della Terra”, frutto del lavoro di gruppo degli alunni Teresa Pierangeli, Viola Giustiniani e Federico Giulioni.

La motivazione data dalla giuria che ha sancito la vittoria dei ragazzi è stata la seguente: “Per aver saputo inventare con semplicità e naturalezza una trama originale e per aver comunicato con forma agile ed efficace l’amore e il rispetto per la nostra Madre Terra. L’elaborato è infatti un inno alla vita, dove il suono del silenzio è nel colore dei fiori, negli animali, nella vegetazione e nella vita di tutti gli esseri viventi , perché è il nostro pianeta che respira.”

Il tema trattato dai ragazzi nel testo è stato ispirato ovviamente anche dagli approfondimenti svolti sull’educazione ambientale – ha spiegato la professoressa Fabiana Vannoni – Un argomento, questo, che è stato affrontato in classe e ha portato a conoscere i concetti fondamentali dello sviluppo sostenibile, la tutela della biodiversità, fondamentale per imparare a rispettare, ad amare e proteggere l’ambiente”

L’insegnante si è detta soddisfatta per il riconoscimento ottenuto, in un anno scolastico svolto anche in modalità DAD, ma che, tuttavia, non ha ridotto l’interesse e l’impegno degli alunni per le attività proposte.

Plauso anche dal dirigente scolastico, Leano Garofoletti, per la vittoria ottenuta. La premiazione, nel pieno rispetto delle norme anti-covid, si è svolta sabato 18 settembre a Castel Ritaldi.