Sigillo, medico di base lascia l’incarico. Sindaco e giunta chiedono provvedimenti urgenti

Pubblicità

A Sigillo un medico di base il 4 ottobre lascerà l’incarico e molte persone si troveranno senza assistenza. Al riguardo è intervenuto il sindaco Giampiero Fugnanesi e tutta l’amministrazione comunale per chiedere alle autorità competenti di sopperire a questa mancanza che, scrive la giunta sigillana, porterà gli assistiti “nella situazione di incertezza per potere accedere anche alla semplice esigenza di compilare una ricetta medica: per questo sollecitiamo tutte le strutture della sanità a fornire indicazioni pratiche su come procedere.”

“Siamo consapevoli delle difficoltà nell’individuare le professionalità di medici e operatori sanitari che operino nel territorio e da ormai molti mesi la pandemia da Covid 19, che stiamo affrontando, ci ha fatto comprendere quanto sia necessario sostenere e rafforzare la medicina territoriale, a partire dalla valorizzazione dei presidi sanitari, come gli ospedali di comunità – scrive l’amministrazione comunale – La stessa medicina di gruppo chiama ad un nuovo ruolo, la professionalità dei Medici di medicina generale.”

Per questo l’esecutivo sigillano chiede che venga urgentemente individuato un nuovo medico di base e, nell’attesa, che venga conferito un incarico provvisorio.

“Non possiamo sicuramente sottovalutare la situazione di emergenza che vive l’intero Paese a causa della grave mancanza di medici – prosegue il comunicato – Una situazione nota da tempo e con la quale si sta scontrando anche la nostra comunità e sappiamo che nel giro di pochi anni la situazione sarà aggravata dai prossimi pensionamenti dei medici che matureranno il diritto alla pensione; non possiamo arrivare impreparati a questa situazione.”

Per sindaco e giunta di Sigillo “è necessario che Governo e Regioni adottino scelte urgenti e non più dilazionabili. Noi aggiungiamo la necessità che si dia priorità ai territori marginali, a quelle aree interne che hanno la necessità di vedere mantenuti sul territorio i Servizi Sanitari e di Assistenza, senza i quali inevitabilmente una comunità si impoverisce.”

“Promuovere la medicina del territorio è un obiettivo che dobbiamo perseguire e passa inevitabilmente dalla valorizzazione del ruolo dei medici e degli operatori sanitari che in questi lunghi mesi, hanno dato prova di grande capacità operativa nell’affrontare l’emergenza”, concludono il sindaco Fugnanesi e i suoi assessori.