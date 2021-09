Comune di Gualdo Tadino, contributi per l’acquisto dei libri di testo

Pubblicità

E’ possibile presentare domanda presso il Comune di Gualdo Tadino per il contributo all’acquisto dei libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado entro e non oltre il prossimo 18 ottobre secondo le seguenti modalità:

– Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo gualdotadino@letterecertificate.it

– Tramite mail a cultura@tadino.it , corredata di un documento di identità valido

– Tramite posta all’indirizzo Comune di Gualdo Tadino- Settore politiche sociali e culturali- Piazza Martiri, 4 Gualdo Tadino (Pg)

– Tramite consegna a mano presso il punto di accoglienza all’ingresso del palazzo municipale.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai numeri telefonici 075 9150 259 – 291.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

– Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

– Certificazione ISEE valida

– Codice Iban (fotocopia) di un conto corrente bancario o postale intestato a colui che presenta la domanda (no libretto-postale)

– Documentazione, su carta intestata della cartoleria, attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.