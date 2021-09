Avis, domenica la Giornata del Donatore. Premiati 230 volontari gualdesi

Pubblicità

Sono state 888 le donazioni effettuate in questo anno dai volontari della comunale Avis “Adriano Pasquarelli” di Gualdo Tadino. Un numero di tutto rilievo, considerato il periodo difficile causa pandemia. Molti di questi volontari, ben 230, domenica prossima, in occasione della Giornata del Donatore, riceveranno medaglie e benemerenze per il loro preziosissimo contributo.

La cerimonia si terrà a partire dalle ore 10 presso la Rocca Flea e, al fine di evitare assembramenti, le premiazioni avranno momenti diversi e scaglionati dalle 10 sino alle 12,30. Chi non potrà recarsi all’appuntamento, potrà ritirare il riconoscimento nella sede della comunale Avis in via Cesare Battisti.

C’è soddisfazione in seno all’Avis gualdese presieduta da Francesco Macchiaroli, poiché “nonostante le difficoltà legate al Covid, le persone che hanno continuato a donare garantendo la copertura del fabbisogno giornaliero di sangue per il nostro ospedale e contribuendo a sostenere la richiesta del centro regionale.”