Sigillo, al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Le famiglie possono compilare il questionario online autonomamente da casa, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta. In alternativa, potranno recarsi presso il Centro comunale di rilevazione (CCR) sito presso la Sede del Comune di Sigillo in Piazza Martiri n. 8 che rimarrà attivo per tutta la durata dell’operazione censuaria negli orari di servizio.

Le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario on -line, verranno contattate da un rilevatore incaricato dal Comune, che previo appuntamento si recherà presso il domicilio, munito di tablet e tesserino di riconoscimento, per effettuare l’intervista relativa alla compilazione del questionario. In questa fase resta possibile per le famiglie procedere alla compilazione autonoma via web del questionario entro il 13 Dicembre. Dal 14 al 23 Dicembre la compilazione del questionario è possibile solo tramite intervista con un operatore comunale a domicilio, il CCR o telefonicamente.