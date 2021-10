Donazione sangue, Aureli e Mezzancella per la campagna regionale di sensibilizzazione

Pubblicità

Prosegue la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dalla Direzione regionale Salute e Welfare, da Avis Umbria e dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere umbre, al fine di aumentare le scorte ematiche a disposizione dei presidi ospedalieri, indispensabili per eseguire quotidianamente interventi chirurgici e numerose terapie salvavita. Un traguardo possibile solo promuovendo un incremento stabile dei donatori di sangue e plasma.

In questa occasione, grazie al contributo dell’Azienda Ospedaliera di Terni e dell’Azienda USL Umbria 1, è stata realizzata una video intervista a due professionisti dello spettacolo umbri, Emanuela Aureli, di Terni, e Antonio Mezzancella, di Perugia, entrambi imitatori, che si sono resi disponibili a dare il loro personale contributo alla comunità e ai territori in cui sono nati e cresciuti.

Il video appello illustra i benefici e le modalità di svolgimento della donazione di sangue con un linguaggio chiaro e coinvolgente, grazie anche alla spontanea ironia dei due protagonisti che evidenzia in più tratti quanto sia importante per tutti e quanto in fondo sia facile donare il sangue.

La Regione Umbria e Avis Umbria, a nome anche delle quattro Aziende sanitarie e ospedaliere umbre, hanno voluto ringraziare Emanuela Aureli e Antonio Mezzancella per la preziosa collaborazione.