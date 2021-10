Sabato 16 ottobre il primo “Photowalk”, passeggiata fotografica sul Monte Cucco

Pubblicità

Il Comune di Sigillo con la collaborazione della Proloco Sigillo e dell’Associazione Tramontana organizza per sabato 16 ottobre il primo Photowalk, passeggiata fotografica dove tutti gli appassionati di natura e di fotografia, ma anche semplici cultori della bellezza del Monte Cucco potranno raccontare attraverso immagini e video l’incredibile foliage autunnale che esplode nei boschi e nelle radure.

L’obiettivo è coinvolgere un vasto pubblico, condividere sensazioni ed esperienze attraverso uno storytelling fotografico per diventare i testimonial della ricchezza delle montagne e condividerla. Possono partecipare tutti i cittadini da 0 a 100 anni.

La partecipazione al Photowalk è gratuita e le foto realizzate saranno soggetto di una mostra allestita presso la chiesa di San Giuseppe.

Smartphone, tablet e macchine fotografiche saranno le lenti d’ingrandimento da utilizzare durante la passeggiata per scoprire storie inedite ed arricchire la conoscenza visiva di luoghi e bellezze naturali. Inoltre, gli utenti che parteciperanno attivamente al Photowalk avranno la possibilità di utilizzare una connessione WI-FI gratuita, grazie agli hotspot installati in Val di Ranco dal Comune di Sigillo per postare e condividere sui social network l’esperienza vissuta in tempo reale.

Descrizione dell’ escursione:

La partenza dell’escursione è dal piazzale dell’area Camper.

Si percorrerà “Il sentiero degli antichi Umbri” che passa per la “Madre dei Faggi”, bosco che ospita esemplari di faggio centenari con un intreccio di chiome, radici e tronchi, fino alla sorgente dell’Acqua Fredda. Si scenderà fino alla Croce dei fossi e per poi risalire il torrente Rio Freddo caratterizzato da innumerevoli piccole ma spettacolari cascate e da una vegetazione lussureggiante,

fino alla sua sorgente nella Valle di San Pietro e Orticheto, luogo incantevole e mistico, per poi ritornare con un facile sentiero a Val di Ranco.

L’escursione ad anello non presenta particolari difficoltà e si svolgerà in una quota compresa tra i 1100 metri s.l.m. e gli 800 metri s.l.m.

Difficoltà: Escursionistico (E)

Dislivello: 200 m circa

Lunghezza: 6 Km circa

Tempi di percorrenza: 3 ore circa (comprese le soste)

Costo dell’escursione: gratuita.

Al termine dell’escursione ai partecipanti verrà offerto un ristoro, offerto e preparato dal Ristorante Monte Cucco “da Tobia” e dalla Pro loco di Sigillo.

Abbigliamento ed altre indicazioni:

In caso di maltempo l’escursione potrà essere annullata e rimandata a data da definire o modificata ad insindacabile giudizio delle guide. Si raccomanda abbigliamento da escursione adatto alle condizioni climatiche stagionali (scarpe da trekking, zaino, giacca antivento /antipioggia, maglia di ricambio, acqua e cibo a seconda delle esigenze personali).

L’escursione sarà condotta da guide abilitate appartenenti all’associazione Tra Montana – Guide dell’Appennino.

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 18.00 di venerdì 15 ottobre.

Iscrizioni:

351 2827335

334 2326047