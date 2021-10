Il progetto “Vivere l’Appennino” alla Fiera del Turismo di Rimini

Pubblicità

È Gualdo Tadino il comune capofila del progetto “Vivere l’Appennino” che parteciperà alla prestigiosa Fiera del Turismo TTG in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre. Insieme a Gualdo Tadino i comuni di Costacciaro, Fossato di Vico, Montone, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica.

Il quartiere fieristico di Rimini accoglierà 23 paesi da tutto il mondo. L’evento, il primo nel suo genere a ripartire dopo la chiusura globale dello scorso anno, rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il rilancio di un settore chiave come quello del turismo. Si tratterà di una grandissima occasione e di una vetrina unica per promuovere in Italia e nel Mondo, visti gli operatori presenti e i tanti visitatori attesi, in maniera congiunta il territorio rappresentato dagli 8 Comuni umbri e le eccellenze che esse portano con se.

L’opportunità di partecipare al più importante marketplace italiano per l’industria del turismo è stata resa possibile da Sviluppumbria, presente anch’essa alla manifestazione. Lo spazio che vedrà protagonista il Comune di Gualdo Tadino, sarà ubicato presso lo “Stand Umbria” nel padiglione A5 – stand 108-133 – corsie 3-4 – ingresso ovest.

“La TTG Travel Experience di Rimini – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – rappresenta un’occasione unica per promuovere e commercializzare il territorio di Gualdo Tadino e degli altri sette Comuni della fascia appenninica, con i quali saremo presenti al più importante evento italiano dedicato al turismo. Ringrazio Sviluppumbria per l’opportunità concessa che ci consentirà, in sinergia, di dare grande visibilità ai nostri centri e alle nostre eccellenze in una vetrina unica nel suo genere, che vedrà la presenza di tanti operatori e visitatori provenienti da tutta Italia e da tutto il Mondo. Dopo mesi difficili vissuti anche nel comparto turistico dovuti all’emergenza Covid stiamo ripartendo in sicurezza e anche il turismo sta mostrando incoraggianti segnali di ripresa nei nostri territori, segno evidente che le nostre zone piacciono. Essere presenti a Rimini al TTG, dunque, darà un ulteriore impulso alla crescita e alla promozione turistica della nostra area in vista di un 2022 che si spera essere, Covid permettendo, un grande anno”.

L’evento fa parte della piattaforma The Italian Marketplace for Travel&Hospitality, il brand firmato Italian Exhibition Group, che rappresenta la risposta di qualità tutta italiana a una domanda internazionale in continua evoluzione. Per info il sito internet da visitare è www.ttgexpo.it.