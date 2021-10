Usl Umbria 1, H-Open weekend Salute mentale, l’esperto risponde al telefono

Pubblicità

In occasione dell’H-Open weekend della Salute mentale 2021, il Dipartimento di Salute Mentale dell’USL Umbria 1 si è attivato per offrire un supporto telefonico gratuito di accoglienza ed informazioni su problematiche legate ai disturbi psichici. Il servizio, denominato “L’esperto risponde”, sarà attivo venerdì 8 ottobre dalle ore 13 alle 15 al numero telefonico 348.2887282.

Obiettivo dell’H-Open weekend della Salute mentale, promosso da Fondazione Onda in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale che si celebra il 10 ottobre, è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. A tal fine durante i colloqui telefonici saranno fornite informazioni sull’accesso ai servizi dedicati alla salute mentale, sul loro funzionamento e anche sulle iniziative esistenti a sostegno degli utenti e dei familiari come, ad esempio, i percorsi Ufe (Utenti e familiari esperti), i gruppi Ama (Auto mutuo aiuto) e le associazioni di volontariato.

Si stima che in Italia oltre 2 persone su 10 presentino un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, sono almeno 150mila i nuovi casi stimati di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso. Ad alto rischio sono soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19.

La pandemia, quindi, ha portato ad un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panico e disturbi post-traumatici da stress che impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Sintomi che hanno portano spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze, in sintesi, migliorare la qualità della vita.

L’iniziativa H-Open weekend della Salute mentale, promossa da Fondazione Onda, gode del patrocinio di Cittadinanzattiva, della SINPF (Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia), della SIP (Società Italiana di Psichiatria), della SIPG (Società Italiana di Psichiatria Geriatrica) e Progetto Itaca ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, Neomesia, Otsuka e Lundbeck.