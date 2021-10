Covid, al via la terza dose di vaccino nelle Rsa. Tutti non vaccinati i 5 ricoverati in terapia intensiva

Pubblicità

Sono complessivamente 6.108 in Umbria gli ospiti e gli operatori dei presidi residenziali per anziani che, a partire da lunedì 11 ottobre, riceveranno la terza dose di vaccino anti Covid: lo rende noto l’Assessorato regionale alla Salute, spiegando che la somministrazione del vaccino nelle residenze per anziani prenderà il via in tutti i distretti in maniera autonoma e con il contributo dei team della Difesa.

I team mobili dell’Esercito saranno tre e inizieranno con la vaccinazione nelle strutture dell’Alto Tevere, del Perugino e Folignate.

In contemporanea la Regione sta organizzando il piano per la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid con l’antinfluenzale. A tal fine è previsto un incontro con i medici di medicina generale.

Ad oggi in Umbria sono 5 i soggetti ricoverati in terapia intensiva, tutti over 50 e tutti senza vaccinazione anti Covid.

Un dato questo – sottolinea la Regione Umbria – che evidenzia in modo chiaro l’importanza dell’immunizzazione per poter evitare gli effetti più gravi della malattia prodotta dal Covid-19.